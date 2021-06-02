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- Fenerbahçe'nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı
Fenerbahçe'nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı
Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda giyeceği iddia edilen ev sahibi formaları, sosyal medyaya sızdı.
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 17:40
- Güncelleme : 02.06.2021 - 18:28
Şampiyonluk hasretini 7 yıla çıkartan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da sürüyor.
FORMALARDA YILDIZ YER ALMIYOR
Sarı-lacivertlilerin 2021-2022 futbol sezonunda giyeceği öne sürülen ev sahibi formaları, sosyal medyaya sızdı.
Öte yandan kulübe gönderilen tanıtım görselinde Şampiyonlar Ligi topu yer alması da dikkat çekti.
İŞTE O FORMA...