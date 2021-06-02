Euro
10.4952
0.83%
Dolar
8.5895
0.83%
Altın
526.83
1.21%
Borsa
1.431
-0.09%
Bitcoin
324.512
4.98%
EXEN Coin
33.00
-0.33%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Fenerbahçe'nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı

    Fenerbahçe'nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı

    Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda giyeceği iddia edilen ev sahibi formaları, sosyal medyaya sızdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonluk hasretini 7 yıla çıkartan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da sürüyor.

    FORMALARDA YILDIZ YER ALMIYOR

    Sarı-lacivertlilerin 2021-2022 futbol sezonunda giyeceği öne sürülen ev sahibi formaları, sosyal medyaya sızdı.

    Öte yandan kulübe gönderilen tanıtım görselinde Şampiyonlar Ligi topu yer alması da dikkat çekti.

    İŞTE O FORMA...

    Fenerbahçe nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı #1

    Fenerbahçe nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı #2

    Fenerbahçe nin yıldızsız forması sosyal medyaya sızdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir