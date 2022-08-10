Fenerbahçe'nin Youtube hesabı çalındı ve ismi değiştirildi! Hesap geri alındı mı?

2.3 milyon takipçisi bulunan Fenerbahçe Youtube hesabı çalınarak ismi değiştirildi.İşte kanalın son durumu..

Fenerbahçe'ye ait Youtube hesabı hacklendi.Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olay sonrası Fenerbahçe hesabı geri almak için çalışma başlattı.

2.3 milyon takipçisi bulunan Fenerbahçe Youtube kanalında bulunan tüm videolar silindi veya gizliye alındı.Youtube kanalının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.

Yaşanan olayın ardından Fenerbahçeli yetkililer YouTube hesabını geri almayı başardı.Geçtiğimiz günlerdede instagram hesabında bir sorun yaşayan Fenerbahçe son dönemde sosyal medya hesaplarında yaşanan sorunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Youtube hesabını geri almayı başaran Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapıldı.İşte o açıklama..

Fenerbahçe açıklama yaptı

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Fenerbahçe yaptığı açıklamada "Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir. YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda; Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır. Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.