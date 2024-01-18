Fenerbahçe'ye 6 golle elenen Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Adanaspor'da, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

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1. Lig'de 18 hafta sonunda 13. basamakta yer alan Adanaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşan ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli rakibine 6-0'lık farklı skorla mağlup olan ve turnuvaya veda eden Adana ekibinde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi.

Turuncu-beyazlılar, 56 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

"Bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz"

Kaplan'ın ayrılığıyla ilgili olarak turuncu beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz.

Hakan Keleş'ten sonra bir veda daha

Yaşanan bu ayrılıkla birlikte Fenerbahçe'ye farklı mağlup olan 2 takım teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında sarı-lacivertlilere deplasmanda 7-1 yenilen Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi sona ermişti.