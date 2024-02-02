Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama Fenerbahçe, Süper Lig'in 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için geldiği kentte coşkuyla karşılandı.

DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı için Antalya’ya geldi.

Saat 18.45 sıralarında özel uçakla havalimanına iniş yapan sarı-lacivertli kafileyi çıkışta Antalya’daki taraftarları karşıladı.

Taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı

Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal’a çiçek takdim ederken, futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.

Tezahüratlar altında kendilerini bekleyen otobüse giden teknik heyet ve futbolcular taraftarları selamlarken bazı futbolcular da taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kent merkezinde kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Çağlar kadroda

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'den kiralık olarak kadroya dahil edilen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü de kadroda yer alırken, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Becao ve Fred, transfer görüşmeleri yapan Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi-Samuel kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Muhammet İmre, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Kent, King, Tadic, Dzeko, Batshuayi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)