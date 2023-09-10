Fenerbahçe'ye Atatürk Stadyumu engeli!

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Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı.

Genel kurulda, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Salonda yer alan üyeler oy birliğine vardı.

Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşeceği belirtilmişti.

İsim değişikliği gerçekleşmeyebilir

Atatürk Stadyumu olarak isim değiştirecek olan Fenerbahçe'de Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, sarı-lacivertli kulübe engel olabilir.

İlgili maddeler şu şekilde:

1- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan, işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.



2- Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir.