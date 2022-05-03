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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjde
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Bright Osayi-Samuel sevinci yaşanıyor.
- 03.05.2022 - 15:22
Sarı-lacivertli takımın Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcunun tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Derbide oynayacak
Takımla çalışmalara başlayacak olan Osayi-Samuel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından sağ bekte gösterdiği performansla takdir toplayan Samuel, sezonun geride kalan bölümünde 1 gol ve 3 asistlik hücum performansı sergiledi.