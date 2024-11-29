Fenerbahçe'ye Cristian Medina transferinde blöf! Porto da istiyor

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de son dönemde transfer gündemini Anderson Talisca ve sol bek adayları meşgul etti.

Sezon başında ocak ayı için prensip anlaşmasına varılan Cristian Medina adeta unutuldu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulüpler 10+5 milyon dolar bonservis bedelinde anlaşma sağlasa da ödeme planı konusunda pürüz çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerin son hamlesi, "Başka bir teklifimiz olmayacak" şeklindeki restiydi.

Fenerbahçe forması giymek için kadro dışı kalmayı göze alan Medina, bir yandan bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken diğer yandan görüşmelerin tıkanması nedeniyle fazlasıyla moralsiz.

BOCA'DAN 'PORTO' BLÖFÜ

Bu transferde bir süredir devam eden sessizlik, Boca Juniors cephesi tarafından bozuldu. Arjantin ekibinin Porto'nun da Medina'ya ilgisi olduğuna dair Fenerbahçe'ye mesaj gönderdiği kaydedildi.

OYUNCU SATMALARI GEREK

Yönetimin şimdilik bu konuyla ilgili bir aksiyon almadığı belirtildi. Öte yandan çok kötü bir sezon geçiren Boca Juniors, 3 maç sonra bitecek sezonun ardından transferde büyük bir yapılanmaya gidecek.

Tangocuların listesinde Paulo Dybala, Leandro Paredes, Carlos Palacios gibi isimler var. Bu transferler için bütçe yaratması gereken Boca'nın bu nedenle başta Medina olmak üzere bazı oyuncuları bir an önce satmaya çalıştığı vurgulandı.