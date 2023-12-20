Haberler



Futbol



Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki kötü haber! Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki kötü haber! Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 yendiği maçın son anlardında Fred ve Mert Hakan Yandaş, hakeme itirazdan kırmızı kart gördü. Böylelikle iki orta saha oyuncusu, Galatasaray'la oynanacak derbide forma giyemeyecek.