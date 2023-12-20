Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki kötü haber! Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü

Süper Lig'in 17. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele oynandı.
Zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kayseri'nin ev sahipliğinde oynanan ve 7 golün çıktığı müsabakada kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
Bu maçın son dakikalarında ise sarı-lacivertlilere iki kötü haber geldi.
Önce Fred, sonra Mert Hakan kırmızı gördü
Sarı-lacivertlilerde Fred, 90+8'de hakem düdüğünün ardından topa sert vurduğu için sarı kart gördü.
Mert Hakan Yandaş ve Fred hakeme itiraz edince iki oyuncu üst üste sarı kart gördü.
Hakem Zorbay Büyük Fred ve Mert Hakan Yandaş'a tepkilerinden dolayı kırmızı kart gösterdi.
Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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