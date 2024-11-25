Fenerbahçe'ye dev gelir: 30 milyon euro

Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, çok önemli bir hamle yaparak sermaye artırımı gerçekleştirdi.

1.1 MİLYAR TL GELİR

Habere göre; ilk etapta kulübün kasasına 8 milyon euro girecek. Daha sonra yavaş yavaş kulübün kasasını doldurmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, toplamda 30 milyon euroluk bir gelir elde edecek.

30 milyon euronun güncel kur ile karşılığı yaklaşık olarak 1.1 milyar TL'ye denk geliyor.

Bu paranın kulübe ödemeler ve yeni transferler için kasa kolaylığı sağlaması planlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?

2 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.