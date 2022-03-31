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    Fenerbahçe'ye Finansal Fair Play müjdesi

    Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), gelirlerin yüzde 90’ının kullanılması yönündeki plana destek verdi. FFP’ye uyamadığı için yaptırım tehlikesi yaşayan Fenerbahçe böylece rahat bir nefes alacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:32
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    Fenerbahçe'ye Finansal Fair Play müjdesi

    Fenerbahçe , UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirememişti. Başkan Ali Koç, UEFA ile bu konuyu görüşeceklerini, yeni bir yaptırımla ve anlaşmayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.

    Ancak futbolun Avrupa’daki patronunun yeni düzenlemeye gidecek olması, Sarı-Lacivertliler’e rahat bir nefes aldıracak. UEFA, pandeminin futbol ekonomisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak FFP’yi kaldırarak bunun yerine Finansal Kontrol Sistemi’ni getirmek için kolları sıvamıştı.

    AVRUPA'DA LİG DÜŞME CEZASI

    Buna göre kulüplerin gelirleri ön planda olacak. İlk etapta takımlar, elde ettikleri gelirin yüzde 90’ı kadarını harcayabilecek. İlerleyen süreçte ise bu oran kademeli olarak yüzde 70’e düşürülecek. 7 Nisan’dan itibaren hayata geçirilmesi planlanan Finansal Kontrol Sistemi’nde kural ihlali yapan takımlar, Avrupa Kupaları’nda lig düşürme (Örneğin Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa Ligi’ne), Avrupa Kupaları’nda puan silme gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek. UEFA’nın bu planı, Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Viyana’da yapılan 27. Genel Kurulu’nda masaya yatırıldı. Toplantıdan, UEFA’nın yeni ekonomik sistemine tam destek kararı çıktı.

    Fenerbahçe ye Finansal Fair Play müjdesi #1

    YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENECEK

    ECA aynı zamanda 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nin formatında yapılacak değişikliğe de onay verdi. Buna göre Devler Ligi’ne 32 takım yerine 36 takım katılacak, grup aşamasındaki maç sayısı 6’dan 10’a yükselecek.

    Fanatik'in haberine göre; yeni uygulama hayata geçirildiği takdirde, FFP anlaşmasına uyamayan Fenerbahçe de rahat bir nefes alacak. Sarı-Lacivertliler, gelirlerinin yüzde 90’ını kullanabilecek. Bu sayede yeni teknik direktör seçimi ve kadro yapılanması konusunda yönetimin eli güçlenecek.


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