Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Hatay maçında dönüyor

ensonhaber.com
Son zamanlarda sahada beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, taraftarı mutlu edecek bir gelişme yaşandı.
Uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığını tamamen atlattı.
Haber Global'in haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan yıldız futbolcu, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Hatay maçında süre alacak
Haberde, Fred'in cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının kadrosunda yer alacağı ifade edilirken, yıldız oyuncunun maçta süre alması bekleniyor.
Son olarak 21 Ocak'ta oynanan Samsunspor maçında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maça çıkarken 6 asistle takımına katkı sağlamıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış