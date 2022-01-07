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Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber

Flamengo, Fenerbahçe'nin listesindeki golcü futbolcusu Gabigol için kiralama formülüne sıcak bakmadığını açıkladı. Brezilya temsilcisi sadece yüksek bonservis teklifi gelirse kabul edecek.