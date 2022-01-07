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    Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber

    Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber

    Flamengo, Fenerbahçe'nin listesindeki golcü futbolcusu Gabigol için kiralama formülüne sıcak bakmadığını açıkladı. Brezilya temsilcisi sadece yüksek bonservis teklifi gelirse kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 14:36
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    Berisha ve Serdar Dursun'un performanslarından memnun olmayan Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Gabigol için temaslarını sürdüren sarı-lacivertli takıma Brezilya'dan kötü haber geldi.

    Fenerbahçe ye Gabigol den kötü haber #1

    KİRALIK İŞİ YATTI

    Flamengo, yıldızı Gabigol'u kiralık olarak herhangi bir takıma vermeyeceğini açıkladı.

    Kırmızı-siyahlıların aralarında Fenerbahçe ve West Ham United'ın da olduğu Avrupalı ekiplerden gelen teklifleri kabul etmediği bildirildi.

    Flamengo, 25 yaşındaki forveti sadece büyük bir rakama satmayı planlıyor.

    Fenerbahçe ye Gabigol den kötü haber #2

    29 GOL 9 ASİST

    Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon kulübünde 43 maçta 29 gol 9 asist kaydetti.


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