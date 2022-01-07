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Fenerbahçe'ye Gabigol'den kötü haber
Flamengo, Fenerbahçe'nin listesindeki golcü futbolcusu Gabigol için kiralama formülüne sıcak bakmadığını açıkladı. Brezilya temsilcisi sadece yüksek bonservis teklifi gelirse kabul edecek.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 14:21
- Güncelleme : 07.01.2022 - 14:36
Berisha ve Serdar Dursun'un performanslarından memnun olmayan Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Gabigol için temaslarını sürdüren sarı-lacivertli takıma Brezilya'dan kötü haber geldi.
KİRALIK İŞİ YATTI
Flamengo, yıldızı Gabigol'u kiralık olarak herhangi bir takıma vermeyeceğini açıkladı.
Kırmızı-siyahlıların aralarında Fenerbahçe ve West Ham United'ın da olduğu Avrupalı ekiplerden gelen teklifleri kabul etmediği bildirildi.
Flamengo, 25 yaşındaki forveti sadece büyük bir rakama satmayı planlıyor.
29 GOL 9 ASİST
Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon kulübünde 43 maçta 29 gol 9 asist kaydetti.