Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Joshua King'den sakatlık açıklaması Attığı 2 golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Joshua King, Spartak Trnava mücadelesini değerlendirdi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Slovakya'nın Spartak Trnava takımını Joshua King'in golleriyle 2-1 yendi.

Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan King, karşılaşmanın ardından, "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" dedi.

"Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk"

31 yaşındaki futbolcu, "Bugünkü gibi rakibimiz kompakt oynadığı zaman zor olabiliyor. İlk yarıda çok iyi savunma yaptılar. İki tane şans yakaladık. Son bölümde daha fazla gol atabilirdik. Rakibin bir yerden sonra açılacağını biliyorduk. Buraya galibiyet için geldik bugün de bunu başardık" diye sözlerine devam etti.

"Sahada takımıma yardım etmek istiyorum"

Norveçli forvet, "Ben sahada takımıma yardım etmek istiyorum. Hem defansif hem ofansif olarak katkı vermek istiyorum. Ben mutluyum. Bir kanat forvet olarak gol attığınızda sahadan mutlu ayrılırsınız" ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.