Fenerbahçe'ye geliyor mu? İsmail Kartal sessizliğini bozdu...

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından birisi olan İsmail Kartal, sessizliğini bozdu. Takımın başına geçmesi muhtemel adaylardan olan Kartal, teklif gelip gelmediğine dair net cevap verdi.

Fenerbahçe'de teknik patron henüz belli olmazken, takım Pazartesi günü ikinci yarının ilk maçına çıkacak.

Zeki Murat Göle yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, teknik direktör gelmeden önce yeni sezona hazır olmak istiyor.

Ali Koç'un teknik direktör konusunda bazı hamleler yaptığı, özellikle Löw konusunda ısrarcı olduğu söylendi.

İbrenin Löw, Slaven Bilic ve İsmail Kartal arasında gidip geldiği yarışta, Fenerbahçe'nin yeni teknik patronunun kim olacağı merak ediliyor.

Bu kapsamda İsmail Kartal ismi öne çıkan yerli hocalardan olurken, bir teklif yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin sessizliğini bozan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmadığına ilişkin net konuştu.

İSMAİL KARTAL, FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?

Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, "Herhangi bir teklif almadım. Gelişmeleri basından takip ediyorum" cevabını verdi.

LÖW ISRARI SÜRÜYOR

Öte yandan Ali Koç'un Löw'ü ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ligin ikinci yarısında takımını Löw'e teslim etmek isteyen Koç, 2,5 yıllık sözleşme önerdi.

Löw ile anlaşmak için zemin arayan Ali Koç'un yeni teknik patronu Pazartesi gününden önce açıklaması bekleniyor.

Ayrıca Löw ve Mesut Özil'in arasında bir kırgınlık olup olmadığı ise gündeme meşgul eden tartışmalar arasında yer aldı.