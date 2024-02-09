Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun, ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten sezon sonuna kadar kiraladığı eski futbolcusu Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımın yaptığı son idmanda yer aldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın noktalayacak

Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Serdar Dursun, idmanda yer aldı

Ayrıca Fatih Karagümrük'ten sezon sonuna kadar kiralanan yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe formasıyla UEFA Konferans Ligi'nde bir maçta görev aldıktan sonra transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 24 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli formayı 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında terleten 32 yaşındaki santrfor, 64 resmi müsabakada 19 kez gol sevinci yaşamıştı.