Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Emir Ortakaya, Westerlo ile yollarını ayırdı

İHA

Belçika ekibi KVC Westerlo kulübü, resmi internet sitesinden Emir Ortakaya'ya veda ettiğini duyurdu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Emir, bu sezon 3'ü lig olmak üzere 5 maçta forma giydi ve bunların 3'üne ilk 11'de başladı.

EMİR'E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyer planlaması için yolların ayrıldığı aktarılırken, gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin sonraki bölümünde şans diledikleri belirtildi.

"YOLLARIMI AYIRMIŞ BULUNUYORUM"

Emir Ortakaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı: