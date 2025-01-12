Fenerbahçe'ye gönderme! Lucas Torreira, dövme yaptırdı
Haber Merkezi

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira, yaptığı dövmeyle gündem yarattı.

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ SEVİNCİN DÖVMESİNİ YAPTIRDI

Torreira, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendikleri maçta attığı gol sonrası yaşadığı coşkulu sevincin bir dövmesini yaptırdı.

Dövmenin altına ise hayranlarının ona taktığı "Atom Karınca" lakabını ekledi.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Uruguaylı oyuncu, dövme fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Emre Çalışkan
Editor