Fenerbahçe'ye gönderme! Lucas Torreira, dövme yaptırdı

Haber Merkezi
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira, yaptığı dövmeyle gündem yarattı.
FENERBAHÇE MAÇINDAKİ SEVİNCİN DÖVMESİNİ YAPTIRDI
Torreira, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendikleri maçta attığı gol sonrası yaşadığı coşkulu sevincin bir dövmesini yaptırdı.
Dövmenin altına ise hayranlarının ona taktığı "Atom Karınca" lakabını ekledi.
PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU
Uruguaylı oyuncu, dövme fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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