Fenerbahçe'ye hat-trick yapan Benjamin Nygren'den Mauro Icardi paylaşımı! Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın formasını giyen ve Fenerbahçe karşısında hat-trick yapan Benjamin Nygren, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gol sevinciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Danimarka ekibi Nordsjaelland karşı karşıya gelmişti.

Right to Dream Park'ta oynanan maçtan sarı-lacivertliler, 6-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Ev sahibi Nordsjaelland'ın gollerini; 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ve 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 43. dakikada Michy Batshuayi'den gelmişti.

Nygren'den Icardi sevinci paylaşımı

Danimarka temsilcisinde yaptığı hat-trickle maça damga vuran isim olan Benjamin Nygren'den çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Nordsjaelland'ın 22 yaşındaki futbolcusu Benjamin Nygren, attığı golün ardından yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yayınlarken 'Icardi GIF'i ile bir paylaşım yaptı.

Danimarkalı oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içinde Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar, Nygren'in bu gönderisini kendi hesabında paylaştı.