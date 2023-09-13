Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Eski Galatasaraylı yıldız geliyor! İsmail Kartal kancayı takmıştı... Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldızın peşine düştü. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği yıldız isim için girişimlerin devam ettiği iddia edildi.

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Süper Lig'de güçlü bir konuma gelmek isteyen Fenerbahçe, transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

Ligin başlamasının üzerinden az bir süre geçmesine rağmen liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, transferde gözünü Galatasaray'ın eski yıldızına dikti.

İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Adana Demirsporlu Emre Akbaba için Fenerbahçe'nin girişimlere başladığı iddia edildi.

Kadrodaki yabancı sayısı fazlalığı nedeniyle yerli transferlere yönelen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı üzerine yönetim, Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba için Adana ekibinin kapısını çaldı.

Akbaba'nın gelmek istediği iddia edildi

Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen ve mutlu olmasına rağmen Fenerbahçe'den gelecek teklife "Hayır" demeyeceği öğrenilen Emre Akbaba'nın sarı-lacivertli ekibe imza atmaya hazır olduğu da iddia edildi.

Emre Akbaba'nın karnesi

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başarılı performansındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Emre Akbaba 7 gol ve 4 asist üretmişti. Emre Akbaba bu sezon çıktığı 9 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı.