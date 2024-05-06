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Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı Fenerbahçe'nin Konyaspor'a konuk olduğu Süper Lig maçının ikinci yarısında Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlık geçirerek oyuna kenarına geldi.