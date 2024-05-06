Fenerbahçe'ye iki kötü haber! Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı

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Ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe, Süper Lig'de 35. haftanın kapanış mücadelesinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Konyaspor ile kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk takım sarı-lacivertlilere üst üste iki kötü haber geldi.
Hem Osayi hem de İrfan Can sakatlandı
Sarı-lacivertli ekipte Bright Osayi Samuel, 51. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İrfan Can yerine 54'te Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
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