Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi

Fenerbahçe'de Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalar sürdüren İrfan Can Kahveci takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe , Süper Lig ’in 10. haftasında Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Royal Antwerp karşısında maça ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman noktalandı.

İRFAN CAN DA TAKIMLA ÇALIŞTI

Serdar Aziz ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle bireysel idmanlara çıkan İrfan Can Kahveci de bugün takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme teknik heyetin de yüzünü güldürdü.