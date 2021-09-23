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    Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber

    Fenerbahçe'de uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin, beklenenden erken sahalara dönebileceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 15:22
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    Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber

    Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den güzel haber geldi.

    Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Helsinki deplasmanında sakatlanan ve sahalara Sivasspor maçıyla dönen orta saha oyuncusu, 14 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

    Uyluk sakatlığı yaşayan 26 yaşındaki oyuncunun, sahalara geri dönüşünün beklenenden erken olacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe ye İrfan Can Kahveci den iyi haber #1

    TRABZON MAÇINA YETİŞMEK İSTİYOR

    Yoğun bir tedavi uygulanan İrfan'ın, önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağı, sonraki hafta ise takımla idmana çıkacağı bildirildi.

    Milli arada eksiklerini gidermeye çalışacak olan İrfan'ın, Trabzonspor deplasmanında forma giymeyi istediği kaydedildi.

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