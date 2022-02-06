Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omzunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin oyuncusu İrfan Can Kahveci, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"OMUZ BAŞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."





EN AZ 1 AY YOK

Milli futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 26 yaşındaki İrfan Can karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Ozan Tufan'a bırakmıştı.

ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu, sakatlıklardan ötürü 6. kez sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'ye geldiğinde sakatlığı bulunan İrfan Can, 5 lig ve 1 kupa maçında üst adale yırtığı nedeniyle oynayamadı.

ŞAMPİYONLUĞUN KAÇTIĞI MAÇTA SAKATLANDI

Yavaş yavaş form tutan İrfan Can Kahveci, üst üste 2 asist yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlandı ve son hafta oynanan Kayserispor maçında forma giyemedi.

BU SEZON 11 MAÇ KAÇIRDI

İrfan Can'ın Fenerbahçe'yi etkileyen 3. sakatlığı ise sezon başında yaşadı. Uyluk sakatlığı nedeniyle Avrupa'da ve ligde toplam 11 maç kaçıran İrfan Can Kahveci, arada tekrar oynamayı denediği Sivasspor maçında da yeniden aynı sakatlığı yaşayınca dönüş sürecini uzattı.