Fenerbahçe'ye İzmir'de coşkulu karşılama Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir’e geldi. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho’ya büyük ilgi gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

MOURINHO'YA SEVGİ SELİ

Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterilerinde bulundu ve Portekizli çalıştırıcıyla fotoğraf çekildi.

FERDİ VE FRED KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı orta saha Fred ile İngiliz ekibi Brighton'a transfer olması gündeme gelen sol bek Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı.

MERT HAKAN CEZALI

Cezalı Mert Hakan ise kadroda yer almayan isim oldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarın 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi kampa girdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)