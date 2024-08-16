DHA
Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı.
MOURINHO'YA SEVGİ SELİ
Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterilerinde bulundu ve Portekizli çalıştırıcıyla fotoğraf çekildi.
FERDİ VE FRED KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı orta saha Fred ile İngiliz ekibi Brighton'a transfer olması gündeme gelen sol bek Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı.
MERT HAKAN CEZALI
Cezalı Mert Hakan ise kadroda yer almayan isim oldu.
Sarı-lacivertli ekip, yarın 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi kampa girdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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