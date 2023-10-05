Fenerbahçe'ye Jorginho müjdesi! Sao Paulo ilgilenmiyor Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi. Sarı-lacivertlilerin listesindeki Jorginho ile Sao Paulo'nun ilgilenmediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

ensonhaber.com

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerin hedefinde Jorginho var.

Öte yandan İtalyan yıldızla, Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, ocak ayında Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Jorginho'yla Sao Paulo'nun ilgilenmediğini duyurdu.

"Sao Paulo ilgilenmiyor"

Haberde; "Sao Paulo'nun böyle bir düşüncesi yok. Fenerbahçe ilgileniyor." ifadeleri yer aldı.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Arsenal formasıyla bu sezon 7 müsabakaya çıktı ancak skor üretemedi. Yıldız ismin, Londra temsilcisi ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.