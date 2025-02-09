Fenerbahçe'ye kötü haber! Çağlar Söyüncü sakatlandı

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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, SAKATLIK GEÇİRDİ
Sarı-lacivertli takımda bir sakatlık yaşandı. Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.
Fenerbahçe'de Çağlar yerine 10. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE'DE SAVUNMA KRİZİ
Fenerbahçe'de savunma hattından Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor.
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