Fenerbahçe'ye kötü haber! Leonardo Bonucci sakatlandı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
Başakşehir'in ev sahipliğinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu maç öncesinde Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde bedelsiz bir şekilde 6 aylığına kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.
Riske edilmedi
İtalyan yıldız, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle bu lig maçında riske edilmedi. 36 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.
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