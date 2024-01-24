Fenerbahçe'ye kötü haber! Leonardo Bonucci sakatlandı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu maç öncesinde Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde bedelsiz bir şekilde 6 aylığına kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Riske edilmedi

İtalyan yıldız, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle bu lig maçında riske edilmedi. 36 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

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