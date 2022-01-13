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    Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

    Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

    Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 16:37
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    Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.

    Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığını duyurdu.

    SOL KASIĞINDA İKİNCİ DERECEDEN ZORLANMA

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir.

    Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Fenerbahçe ye Mert Hakan Yandaş tan kötü haber #1

    EN AZ 3 HAFTA YOK

    Mert Hakan Yandaş'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Fenerbahçe ye Mert Hakan Yandaş tan kötü haber #2


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