Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığını duyurdu.

SOL KASIĞINDA İKİNCİ DERECEDEN ZORLANMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."





EN AZ 3 HAFTA YOK

Mert Hakan Yandaş'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.