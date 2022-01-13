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Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber
Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 16:10
- Güncelleme : 13.01.2022 - 16:37
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığını duyurdu.
SOL KASIĞINDA İKİNCİ DERECEDEN ZORLANMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
EN AZ 3 HAFTA YOK
Mert Hakan Yandaş'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.