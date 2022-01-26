Fenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! Antalya kampına gidemeyecek...

Fenerbahçe'de hastalanan ve bu nedenle Sivasspor maçında yer alamayan Mesut Özil, Antalya'ya gidemeyecek. Özil'in kampa katılamayacağı kulüpten yapılan açıklama ile duyuruldu.

İsmail Kartal'la yeniden çıkışa geçmek için var gücüyle mücadele eden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanına gitti.

Deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıda birden fazla gol kaçırdı.

Maç farklı sonuçlara gidecekken 1-1 biterken, sarı-lacivertli ekip Sivas'a yıldız oyuncusu Mesut Özil'den yoksun gitti.

Özil'in hasta olduğu ve bu nedenle maç kadrosuna alınmadığı ancak Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Bugün gelen yeni bir açıklamada ise Özil'in Antalya kampına katılıp, takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi.

Bunun akabinde durumu merak eden vatandaşlar, "Mesut Özil sakat mı? Mesut Özil'e ne oldu?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Mesut Özil sakat mı? Mesut Özil'e ne oldu? İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

MESUT ÖZİL NEDEN ANTALYA'YA GİDEMİYOR?

Fenerbahçe, 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır.

Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir.





Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş, hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir."