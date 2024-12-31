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Fenerbahçe'ye müjde! Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın idmana katıldı

Fenerbahçe'ye müjde! Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın idmana katıldı Hatayspor'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Başakşehir ile oynanan müsabakada sakatlanan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın saha çalışmalarına başladı.