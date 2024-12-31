Fenerbahçe'ye müjde! Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın idmana katıldı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
LIVAKOVIC VE OĞUZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Ayrıca Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile oynanan müsabakada sakatlanan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın saha çalışmalara başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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