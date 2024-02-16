Fenerbahçe'ye müjde! Fred'in sahalara dönüş tarihi
ensonhaber.com

Fenerbahçe'de takıma döneceği gün iple çekilen Brezilyalı yıldız Fred'in durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Henüz çalışmalara katılmayan Brezilyalı oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

2 hafta daha yok

Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak Fred, 2 hafta daha oynayamayacak.

Fred'in, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmasının ardından Hatayspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

30 yaşındaki oyuncu, son olarak 21 Ocak'ta Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymişti.