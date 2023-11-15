Fenerbahçe'ye sakat futbolcularından iyi haber Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavi süreci olumlu seyrediyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rodrigo Becao dışındaki tüm futbolcuların sahalara döneceği öğrenildi.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider bir şekilde yoluna devam eden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, son dönemde sahaya sakatlık nedeniyle birçok futbolcusundan yoksun çıktı.

Üst üste çıktığı 3 maçta da galibiyet alamayan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların yokluğu sonuçları etkilese de sarı-lacivertlilere milli maç arası iyi gelecek.

Becao dışındaki isimler geri dönüyor

TRT SPOR'un haberine göre; futbolculara 3 gün izin veren teknik direktör İsmail Kartal, bu süreçte sakat oyuncuların da tedavi süreçlerini yakından takip etti.

Fred, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Joshua King’in kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Almanya’da ameliyat olan Rodrigo Becao’nun ise ocak ayının ortalarında saha çalışmalarına başlayabileceği gelen haberler arasında.

İlk maç Karagümrük'e karşı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından 26 Kasım’da Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, 30 Kasım’da ise Konferans Ligi H Grubu’ndaki 5’inci maçına Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak.