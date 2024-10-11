Fenerbahçe'ye stadyum için yeni isim sponsoru! 100 milyon dolar kasaya girecek

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Fenerbahçe'nin mevcut sponsoruyla stat isim sponsorluğu anlaşması 2025'te sona erecek. Ülker'in yeni bir teklif vermeyi düşünmediği belirtilirken Ali Koç'un hedefi, Fenerbahçe'nin kasasına rekor bir gelir koymak.

Stat isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle de masaya oturan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşma planlıyor. Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise 100 milyon dolar.

DAHA YÜKSEK BİR RAKAM GELECEK

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı. Ali Koç söz konusu rakama anlaşmayı yapabilirse, Aziz Yıldırım döneminde imzalanan rakamdan daha yüksek bir parayı kulübün kasasına koyacak.

Fenerbahçe, Ülker ile anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyesindeydi.

Haberde, Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu parayı bir miktar kesintiyle o dönem peşin aldığı belirtildi.

BORCUN 4'TE 1'İ

Mevcut yönetimin 100 milyon dolarlık anlaşmayı yapıp parayı peşin alması durumunda ise günlük kurla kasaya 3.4 milyar TL girmiş olacak. Bu rakam Fenerbahçe'nin 12 milyar TL seviyesindeki borcunun dörtte biri anlamına geliyor.