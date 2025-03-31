Fenerbahçe'yi bu hafta bekleyen 2 önemli maç

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin, Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etmesi ve Galatasaray'ın da Beşiktaş'a kaybetmesi sonucu puan farkı 6'ya indi.

Ligde bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, şampiyonluk şansını sürdürürken, yarışta olduğu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sarı-kırmızılılar ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

EZELİ RAKİBE KARŞI BU SEZONKİ İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

2 Nisan Salı günü Kadıköy'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, hem kupada yoluna devam etmek hem de ezeli rakibine karşı bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor.

Derbinin sonucu psikolojik anlamda da etki edecek.

Kanarya, sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde bu sezon oynanan 3 maçta da Galatasaray'a üstünlük sağlayamadan sezonu tamamlayacak.

BİR DİĞER ZORLU MÜCADELE DE TRABZONSPOR'LA

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibini elemesi halinde ise Galatasaray, 5 gün içinde oynadığı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yaşamış olacak.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, derbinin ardından 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu kritik mücadelenin bir başka önemi de Galatasaray'ın haftayı BAY geçecek olması.

Sarı-lacivertliler, bu zorlu karşılaşmadan 3 puan aldığı takdirde ligde son 8 haftaya 3 puan farkla girilecek.

ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR: KAZANIRSAK PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

Diğer yandan teknik direktör Jose Mourinho, derbiyi kazanan Beşiktaş'ın ardından oyuncularına bir konuşma yaparak şampiyonluk yolunda hala iddialı olduklarını vurguladı.

Takımla bayramlaştıktan sonra oyuncularını motive eden Portekizli, dünkü antrenmanda oyunculara yaptığı konuşmada, "Biz ve siz, bu tür baskıları defalarca yaşadık. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve futbol her an değişebilir. Galatasaray ile oynayacağımız maç, sadece kupada değil, şampiyonluk yarışında da çok kritik. Kazanırsak psikolojik üstünlük elde edeceğiz ve Trabzonspor'u da yenerek farkı 3'e indireceğiz. Taraftarlarımıza bir bayram sevinci daha yaşatabiliriz!" ifadelerini kullandı.