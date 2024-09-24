Fenerbahçe'yi karıştıran iddia: Ali Koç, İsmail Kartal'ı aradı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a "Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama" dediği belirtildi.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Derbinin yankıları sürerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tartışma konusu oldu.

"HİÇBİR KULÜPLE SÖZLEŞME İMZALAMA"

Tüm bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulübü ilgilendiren flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ali Koç'un, İsmail Kartal'a yönelik olarak, bu sezon kimseyle görüşmemesini istediğine dair bir iddia ortaya çıktı. Bu haberlere göre Koç, Kartal'a, "Bir ihtiyacın varsa bana söyle, ama başka hiçbir kulüple sözleşme imzalama." ifadelerini kullandı.

MOURINHO İSTİFA ETMEZ

Bu çarpıcı iddia sonrası bazı Fenerbahçe taraftarları, "İsmail Kartal göreve" hashtagi başlattı.

Ayrıca Jose Mourinho'nun istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığı ve hedefe kilitlendiği de gelen haberler arasında.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

2014-2015 sezonunda ilk kez A Takım'da teknik direktör olarak takımın başına geçen İsmail Kartal, ardından 2021-2022 sezonununda ise 21 karşılaşmada görev alarak ligi tamamlamıştı. Bu sezon Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında 3. kez göreve gelen tecrübeli teknik adam 1 senelik görev süresinin ardından takıma veda etti. İsmail Kartal, 3 farklı dönemde de Fenerbahçe ile ligi 2. Sırada tamamlarken 124 maçta 87 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 2.27 puan ortalaması yakaladı.

İsmail Kartal, en parlak dönemini ise 2023-2024 sezonunda yaşadı. Başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi olmuştu.

Kartal'ın öğrencileri Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı bir sezonu geride bıraktı. Deplasmanda 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

DERBİ KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kazandı.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de de sahadan 2-1'lik galip sonuçla ayrıldı.

Fenerbahçe, böylelikle 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak, 10 puan topladı.