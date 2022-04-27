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    Fenerbahçe'yi Trabzon Meydanı'na gömdüler

    Fenerbahçe'yi Trabzon Meydanı'na gömdüler

    37 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan Trabzon'da şehirde de muhteşem bir atmosfer var. Bir grup taraftar ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin gıyabi mezarını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 10:57
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    Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 11 puan fark atmış durumda.

    Trabzon'da şehir şampiyonluk havasına girerken bazı taraftarlar ise rakip takımlarla uğraşmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'yi gömdüler

    Meydanda bir grup bordo-mavili taraftar Fenerbahçe'ye gıyabi cenaze namazı yaptı. Ardından yapılan temsili mezar da sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Sarı-lacivertli taraftarlar duruma tepki gösterse de bu görüntü kısa sürede viral oldu.

    İşte o kare...

    Fenerbahçe yi Trabzon Meydanı na gömdüler #1


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