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Fenerbahçe'yi Trabzon Meydanı'na gömdüler

Fenerbahçe'yi Trabzon Meydanı'na gömdüler

37 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan Trabzon'da şehirde de muhteşem bir atmosfer var. Bir grup taraftar ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin gıyabi mezarını yaptı.