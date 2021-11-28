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    Fenerbahçe'de Göztepe öncesi 4 eksik

    Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 4 futbolcu forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 12:54
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    Fenerbahçe'de Göztepe öncesi 4 eksik

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

    Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

    Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

    Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

    FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

    Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

    Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

    Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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