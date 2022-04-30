- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerliler Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluları kovaladı
Fenerliler Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluları kovaladı
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlamak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilerin saldırısına uğradı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 22:59
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken bu büyük mutluluk Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.
Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçe'nin kalesi olarak nitelendirilen Bağdat Caddesi'nde konvoy yapmak isteyince sarı-lacivertli taraftarların saldırısına uğradı.
Fenerliler Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluları kovaladı - İZLE
O anlar kamerada
Gece boyu burada nöbet tutacağını açıklayan KFY grubu, Trabzonspor taraftarlarının arabalarına saldırdı. Bu anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye çekildi.