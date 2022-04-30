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    Fenerliler Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluları kovaladı

    Fenerliler Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluları kovaladı

    Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlamak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilerin saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 22:59
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    Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken bu büyük mutluluk Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.

    Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçe'nin kalesi olarak nitelendirilen Bağdat Caddesi'nde konvoy yapmak isteyince sarı-lacivertli taraftarların saldırısına uğradı.

    Fenerliler Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluları kovaladı - İZLE

    O anlar kamerada

    Gece boyu burada nöbet tutacağını açıklayan KFY grubu, Trabzonspor taraftarlarının arabalarına saldırdı. Bu anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye çekildi.


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