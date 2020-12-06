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    Ferdi Kadıoğlu: Altay'a çok teşekkürler

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 21:25
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    Ferdi Kadıoğlu: Altay'a çok teşekkürler

    Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

    "TAKIMIMA VE ALTAY'A ÇOK TEŞEKKÜRLER"

    Denizlispor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ferdi, "Bugün kendim hakkında konuşmak istemiyorum. Takımıma teşekkürler. Savaştık, kazandık. Altay'a çok teşekkürler. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuna kadar mücadele ettik. Geçen haftayı telafi etmek, kim olduğumuzu göstermek istiyorduk." dedi.

    Ferdi Kadıoğlu: Altay a çok teşekkürler #1

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