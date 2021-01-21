Ferdi Kadıoğlu ameliyat olabilir

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatabilir. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde bir karara varması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle son anda Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartılmıştı.

FERDİ İÇİN KARAR VERİLECEK

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; omzundan sorun yaşayan genç yıldız Sivas'a da götürülmedi. 21 yaşındaki oyuncuya daha önce platin takılmıştı.

Ferdi, yapılacak muayenenin ardından bu platinlerin alınması için ameliyat masasına yatabilir. Futbolcu için kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

Genç futbolcu, ekim ayında da omzundaki ağrılar nedeniyle takımından ayrı kalmış, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti. Ferdi, bu sezon 17 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.



