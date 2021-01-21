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    Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

    Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

    Fenerbahçe, genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu'nun köprücük kemiğinde bulunan implantın ameliyatla çıkarıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 18:14
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    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için sakatlık açıklaması geldi. Köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı olan oyuncu ameliyat geçirdi.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi.

    Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

    Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'na geçmiş olsun der, en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz."

    Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu #1

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