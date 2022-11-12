Ferdi Kadıoğlu: Aradan sonra çok güçlü döneceğiz

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kaybedilen Giresunspor maçı sonunda konuştu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kaybetti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kaybettikleri Giresunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

"Aradan sonra çok güçlü döneceğiz"

Maç sonrası kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Üst üste iki maç kırmızı kart gördük. Kazanmak için her şeyi yaptık. 10 kişi oynamak zor ama her şeyi denedik, olmadı.

Takıma güveniyorum, hocama güveniyorum, teknik ekibe güveniyorum. Aradan sonra çok güçlü döneceğiz."