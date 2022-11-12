Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.331
-0.02%
BTXN Coin
6.71
-14.19%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Ferdi Kadıoğlu: Aradan sonra çok güçlü döneceğiz

    Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kaybedilen Giresunspor maçı sonunda konuştu.
    • 12.11.2022 - 19:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ferdi Kadıoğlu: Aradan sonra çok güçlü döneceğiz

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kaybetti.

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kaybettikleri Giresunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Aradan sonra çok güçlü döneceğiz"

    Maç sonrası kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Üst üste iki maç kırmızı kart gördük. Kazanmak için her şeyi yaptık. 10 kişi oynamak zor ama her şeyi denedik, olmadı.

    Takıma güveniyorum, hocama güveniyorum, teknik ekibe güveniyorum. Aradan sonra çok güçlü döneceğiz."

    Ferdi Kadıoğlu: Aradan sonra çok güçlü döneceğiz #1


    Serdar Ortaç, evlilik hakkında konuştu
    Magazin

    Serdar Ortaç, evlilik hakkında konuştu

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Görüş Bildir