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    Ferdi Kadıoğlu: Beşiktaş bizi provoke etti

    Süper Lig'in 36. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla bitti. Mücadele sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
    • 08.05.2022 - 21:20
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 21:25
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    Ferdi Kadıoğlu: Beşiktaş bizi provoke etti

    Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    Ferdi Kadıoğlu: Beşiktaş bizi provoke etti #1

    "Gelecek hafta işi bitirmek istiyoruz"

    Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

    Ferdi Kadıoğlu: Beşiktaş bizi provoke etti #2

    "Onların tuzaklarına düştük"

    Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.


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