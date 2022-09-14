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    Ferdi Kadıoğlu, CIES'in en etkili 25 yaş altı oyuncu listesine seçildi

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en etkili 25 yaş altı futbolcuları arasında gösterildi.
    • 14.09.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:16
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    Ferdi Kadıoğlu, CIES'in en etkili 25 yaş altı oyuncu listesine seçildi

    Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu. Ayrıca performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı.

    Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.

    Ferdi Kadıoğlu, CIES in en etkili 25 yaş altı oyuncu listesine seçildi #1

    Süper Lig'den bir tek Ferdi var

    22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu; kanat oyun kurucu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90), Fran Garcia (84.6), Lautaro Blanco (83.9) ve Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.

    Bu arada Atalanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu. Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.

    Ferdi Kadıoğlu, CIES in en etkili 25 yaş altı oyuncu listesine seçildi #2


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