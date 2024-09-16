Ferdi Kadıoğlu: Daha büyük bir lige adım atmanın zamanı gelmişti Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig ekibi Brighton'ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, "Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'den 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına Ipswich Town karşısında çıkmıştı.

Milli futbolcu, 68. dakikada Jack Hinshelwood'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Golsüz eşitlikle tamamlanan bu müsabakanın ardından ise 24 yaşındaki Ferdi, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ferdi, sarı-lacivertlilere geliş ve ayrılış süreciyle ilgili The Athletic'e konuştu.

"İLK SEZON TEK MAÇTA OYNADIM"

Başarılı futbolcu, sözlerine şu şekilde başladı:

Fenerbahçe'de ilk sezonda sadece bir maçta oynadım. Bu doğru bir şey diye düşünüyorsunuz. Cocu ile Felemenkçe konuşuyordum, bu yüzden iletişim kolaydı ama iki ya da üç ay sonra Cocu ayrıldı. Hollanda'nın küçük bir şehrinden İstanbul'a gelmek benim için büyük bir adımdı ve kolay değildi. Yeni bir takım, yeni oyun tarzı, her şey yeniydi. Bu yüzden uyum sağlamak adına zamana ihtiyacım vardı. Başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Niteliklerime ve yeteneklerime inanmaya devam ettim ve sonunda her şey yolunda gitti.

"MOURINHO HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Ferdi, şunları dedi:

O gerçekten her şeyi kazanmak istiyor, en önemli şey bu ve bunu yapmak için bazı numaraları var. Ondan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimi. Fabian (Fabian Hürzeler Brighton Teknik Direktörü) da bundan bahsetti. Eğer 1-0 öndeyseniz ya da sıkışık bir maçsa, bazı durumlarda akıllı davranmak gibi.

"TARAFTAR ÖNÜNDE OYNAMAK İNANILMAZ"

Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahseden Ferdi Kadıoğlu, şu şekilde konuştu:

Altı yıl boyunca Fenerbahçe'deydim. Orada taraftalar beni seviyor, ben kulübü gerçekten seviyorum. O taraftarlar önünde oynamak inanılmazdı, özellikle de büyük maçlarda. Çok gürültülüydü. Islık çalıyorlar, tezahürat yapıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşınızın ne dediğini anlamak bile zor oluyor. Futbolla uyuyorlar ve futbolla uyanıyorlar.

"BRIGHTON'IN PLANI İLGİNÇTİ"

Brighton'a geliş sürecini anlatan Ferdi, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve bazı oyuncuları daha büyük takımlara sattılar. Yani plan harikaydı. Teknik direktör açıklamalarında çok netti. Burada olduğum için çok mutluyum.

"YOĞUNLUK DAHA FAZLA"

Savunma oyuncusu, son olarak şu sözleri sarf etti:

Burada harika oyuncular var. Teknik direktöre kendimi göstermek zorundayım. Takıma ve lige uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Türkiye'de üç günde bir maç oynamaya alışmıştım çünkü Avrupa'da da oynuyorduk. Ama burada maç sırasındaki yoğunluk çok daha fazla, bu yüzden en büyük fark bu olacak.