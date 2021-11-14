Ferdi Kadıoğlu'nun değeri yükseldi

Fenerbahçe'deki ilk 3 sezonunda piyasa değeri 900 bin euroya kadar düşen genç oyuncunun fiyatı şimdiden 6.5 milyon euroya yükseldi.

Büyük umutlarla transfer edildiği Fenerbahçe ’de Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu’nun gözüne giremeyip yedek kulübesinin gediklisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile adeta yeniden doğdu.

Takımdaki ilk üç sezonunda zaman zaman forma şansı bulsa da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertlilerin en başarılı isimlerinden biri.

BU SEZON 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey Belediyespor maçında 90 dakika sahada kalan, oynayabildiği diğer 25 karşılaşmada genelde sonradan oyuna giren Ferdi, tüm sezonu 1 gol, 2 asistle kapatmıştı.

Bu sezon Pereira’nın değişimli olarak orta sahanın sağ ve sol kanatlarında görev verdiği Ferdi, takımda en fazla süre alan 3 futbolcudan biri oldu. Toplam 17 maçta şans bulan genç futbolcu, bunların 7’sinde 90 dakika süre aldı.

PİYASA DEĞERİ UÇUŞA GEÇTİ

Süper Lig’de 11, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 karşılaşmada oynayan genç oyuncu, 2 gol, 2 asist üretmekle kalmayıp, hem defansta hem ofansta başarılı futboluyla herkesin beğenisini kazandı.

2018 Temmuz’unda NEC Nijmegen’den 1.4 milyon euroya alınan Ferdi’nin piyasa değeri, Fenerbahçe’de fazla oynayamadığı için 900 bin euroya kadar düşerken, bu sezonun daha 12. haftasında 6.5 milyon euroya yükseldi.

TÜRKİYE VE KANADA'DAN TEKLİF ALDI

Türk baba ve Kanadalı anneden Hollanda’da dünyaya gelen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, üç ülkenin de A milli takımlarında oynama şansına sahip. Yıllarca forma giydiği Hollanda Ümit Milli Takımı’nda artık yaşı gereği oynayamayan Ferdi’ye, Kanada ve Türkiye’den A Milli Takım için teklif gelmiş durumda. Genç oyuncu mart ayına dek hangi milli takımda forma giyeceğine karar verecek.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu’ndaki bu gelişimin sırrını sorduğumuz bir teknik yetkili, şu bilgileri verdi: “Ferdi Fenerbahçe’ye geldiğinde yaşı çok küçüktü ve fiziği henüz gelişmemişti. Yaşı ilerledikçe futbolcu fiziğine sahip olmaya başladı. Vitor Pereira da ondan bir kanat beki yarattı. Bir koridoru en uçtan ileri uca kullanması görevini başarıyla yerine getirdi.”