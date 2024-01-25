Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe taraftarının kahramanı oldu! Penaltı öncesi öyle bir şey yaptı ki... Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi'nin kullandığı penaltı öncesinde beyaz noktayı savunarak taraftarın gönlünü fethetti.

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, 28 şut çektiği Başakşehir karşılaşmasını son dakika penaltısıyla kazandı.

Michy Batshuayi'nin gole çevirdiği penaltı öncesinde ise ilginç bir an yaşandı.

Penaltı noktasında nöbet bekledi

Başakşehirli futbolcuların penaltı noktasında olduğunu gören Ferdi Kadıoğlu, koşarak penaltı noktasının üzerinden rakip futbolcuları göndererek beyaz noktanın başında nöbet bekledi.

Szymanski'nin de gelmesiyle gerilen ortamı hakem Abdulkadir Bitigen sakinleştirirken, milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"Çok mutluyum"

Öte yandan başarılı futbolcu, Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum." dedi.

"Hocamız isterse oynarım"

Ferdi Kadıoğlu, "Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı." ifadelerini kullandı.