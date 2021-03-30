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    Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe'de ilk yılımda çok zorlandım

    Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı kampında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:08
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    Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe'de ilk yılımda çok zorlandım

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı kampında sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarını anlattı.

    "İLK YILIMDA ZORLANDIM"

    Fenerbahçe'deki ilk yılında zorlandığını dile getiren Ferdi, "İlk yılımda çok zorlandım, alışmam çok zaman aldı. Çok oynamadım. Her zaman oynadığımdan farklı bir futbol oynanıyordu. Biraz değişiklik yapmam gerekti." dedi.

    Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe de ilk yılımda çok zorlandım #1

    "İKİNCİ YILIMDA ŞEHRE UYUM SAĞLADIM"

    Sarı-lacivertli kulüpteki ikinci yılında iyi bir performans sergilediğinin altını çizen 21 yaşındaki futbolcu, "İkinci yılımda iyi bir sezon geçirdim ve oynadım. Şehre de uyum sağladım ve daha rahat gezebildim. İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor. Asya Yakası'nda, stadyuma yakın bir bölgede oturuyorum. Avrupa Yakası, arabayla birkaç dakika uzaklıkta kalıyor." ifadelerini kullandı.

    "TARAFTARLARIMIZI ÖZLÜYORUZ"

    Fenerbahçe taraftarları hakkında övgü dolu sözler kullanan Kadıoğlu, "Fenerbahçe taraftarları farklı bir seviyede. Teşvik etme biçimleri ve tutkularının emsali yok. Taraftarlarımızı özlüyoruz. Bu yıl evimizde boş stadyumda oynuyoruz ve iç saha performansımız pek iyi değil. Tabii ki boş stadyumda bile her zaman yüzde yüz performansla oynuyorsunuz. Ancak taraftarlarınız size ekstra destek verebilir." şeklinde konuştu.

    Sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 resmi maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

    Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe de ilk yılımda çok zorlandım #2

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