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    Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray paylaşımını silip özür diledi

    Bir taraftarın paylaşımını profiline ekleyen Ferdi Kadıoğlu, daha sonra hatasını anlayıp hikayeyi kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 11:39
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    Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray paylaşımını silip özür diledi

    Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

    Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    FERDİ'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

    Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Bir taraftarın paylaşımını profiline ekleyen Kadıoğlu, gelen tepkiler üzerine anında paylaşımını sildi.

    Genç futbolcu, daha sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımda kimseyi hedef almadığını açıkladı.

    Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray paylaşımını silip özür diledi #1

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