Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor

Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag ile 24 Şubat'ta oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı.

Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, Milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.

KAYSERİ MAÇINDA KADRODA OLACAK

Tedavi sürecinin sonuna gelen 22 yaşındaki yıldızın en geç önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması ve Kayseri maçında kadroda olması bekleniyor.



