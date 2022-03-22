Petrol
119.28
3.17%
Euro
16.28
-0.37%
Dolar
14.82
-0.06%
Altın
922.22
-0.08%
Borsa
2175
0.00%
Bitcoin
625.718
3.30%
BTXN Coin
43.00
9.30%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor

    Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag ile 24 Şubat'ta oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı.

    Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, Milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.

    KAYSERİ MAÇINDA KADRODA OLACAK

    Tedavi sürecinin sonuna gelen 22 yaşındaki yıldızın en geç önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması ve Kayseri maçında kadroda olması bekleniyor.

    Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da kendini borsacı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
    3. Sayfa

    Bursa'da kendini borsacı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Trmedia

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali 'Kral hiç mi yaşlanmazsın' dedirtti
    Medya

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali 'Kral hiç mi yaşlanmazsın' dedirtti

    Görüş Bildir